Аваков о ситуации за западе: Реально нормальной питьевой воды сейчас нет

Глава Министерства внутренних дел рассказал, что и-за паводков затопило около 5 тыс. колодцев, гигантская проблема с питьевой водой.

Из-за паводков, которые длились несколько дней в западной части Украины, затопило около 5 тысяч колодцев, теперь гигантская проблема с питьевой водой.

Об этом сообщил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У нас за счет трехдневных катаклизмов затопило около 5 тысяч колодцев питьевой воды. И сегодня я просматривал как работают наши вертолеты там, они в основном везут в отсеченные районы воду питьевую и продукты питания. У нас реально нормальной питьевой воды сейчас нет, это гигантская проблема, потому что множество дорог перекрыты или повреждены — примерно 205 км дорог", — сказал Аваков.

Из-за подтопления домов, сельскохозяйственных угодий, навозохранилищ, свалок в результате наводнения, растет риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.