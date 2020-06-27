На Закарпатье оползень может разрушить дом

На Закарпатье оползень угрожает жилому дому.

В поселке Ясиня на Закарпатье из-за оползня жилой дом находится под угрозой оползня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

"26 июня в 10:00 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о том, что в результате переувлажнения почвы, в урочище Робша, что в пгт Ясиня Раховского района, существует угроза оползня размером 300х200 метров на жилой дом. В доме появились трещины, к счастью, обошлось без погибших и травмированных. Двое жителей этого жилища эвакуированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также из зоны опасности вывели всю их домашнюю скотину. Районной комиссией ТЭБ и ЧС будет решаться дальнейшая судьба владельцев дома.

Напоминаем, в с. Белая Река Верховинского района произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения Гринява - Голошино примерно объемом 1 тыс 100 м куб. протяженностью 40 м.