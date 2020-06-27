Паводки в Украине: на Франковщине затопило шесть солнечных станций

Арсен Аваков рассказал о последствиях паводка в Ивано-Франковской области.

В Галицком районе Ивано-Франковской области затопило шесть солнечных станций, неизвестно удастся ли их восстановить.

Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы вчера летали над Галицким районом, я насчитал на нем шесть солнечных станций, которые затоплены полностью. Вот от них торчит только кусочек батареи, станция затоплена и я не знаю как ее восстановить, она вся забитая там этой землей",- сказал Аваков.

Напомним: как сообщал Аваков ранее, непогода на западе Украины разрушила 117 км автодорог и подтопила 285 населенных пунктов.