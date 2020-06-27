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Эпидемия коронавируса: в столице за сутки выявили 142 случая COVID-19

Эпидемия коронавируса: в столице за сутки выявили 142 случая COVID-19
11:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КГГА
В Киеве количество людей, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Тelegram-канале.

"Ситуация с заболеванием на коронавирус в столице ухудшается. Количество людей, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

По его данным, заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет, а также 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчика - от 2 до 15 лет. Инфицированы также четверо медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. В Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев, добавил мэр.

По состоянию на 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 065 случаев COVID-19, за сутки — 948 новых. Зафиксировано в целом 1086 летальных случаев. Выздоровели 18 299 человек.

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Киев, Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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