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ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"

ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
13:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие обстрелов украинские военные не пострадали.

"С начала текущих суток, 27 июня, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела. В районе Водяного ночью оккупанты применили автоматические станковые гранатометы", - сообщил Гуцуляк.

Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Отмечается, что кроме того, вооруженные формирования РФ в очередной раз осознано нарушили "минские соглашения". Враг совершил 17 выстрелов из артиллерийских систем калибра 122-мм по нашим позициям вблизи Авдеевки, выпустил 8 мин 120-го калибра, вел огонь из гранатометов и стрелкового вооружения.

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"Защитники Украины достойно подавляли вражескую вооруженную активность очередными огневыми средствами. По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев нет. Потери оккупантов уточняются", - добавил Гуцуляк.

Как сообщалось, 26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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