Активисты пришли к офису президента требовать легализации каннабиса

"Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека", - отмечают организаторы мероприятия.
Участники призывают Президента, правительство и парламентариев принять меры по обеспечению доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды, а также требуют публичного отчета от органов центральной исполнительной власти о причинах провала в реализации Стратегии государственной политики относительно наркотических средств.
Участие в акции принимает около сотни людей.
Под Офисом президента в Киеве митингуют за легализацию медицинской марихуаны. pic.twitter.com/UOeTV6uDqu
— Сергей из Киева. (@SergUA63) June 27, 2020
Некоторые из них держат плакаты с призывами выполнить их требования.
Акция проходит мирно.