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Активисты пришли к офису президента требовать легализации каннабиса

Активисты пришли к офису президента требовать легализации каннабиса
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
Под зданием Офиса Президента проходит акция, участники которой заявляют о необходимости правового регулирования контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека", - отмечают организаторы мероприятия.

Участники призывают Президента, правительство и парламентариев принять меры по обеспечению доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды, а также требуют публичного отчета от органов центральной исполнительной власти о причинах провала в реализации Стратегии государственной политики относительно наркотических средств.

Участие в акции принимает около сотни людей.

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Некоторые из них держат плакаты с призывами выполнить их требования.

Акция проходит мирно.

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Киев, Каннабис, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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