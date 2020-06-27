Активисты пришли к офису президента требовать легализации каннабиса

Под зданием Офиса Президента проходит акция, участники которой заявляют о необходимости правового регулирования контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека", - отмечают организаторы мероприятия.

Участники призывают Президента, правительство и парламентариев принять меры по обеспечению доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды, а также требуют публичного отчета от органов центральной исполнительной власти о причинах провала в реализации Стратегии государственной политики относительно наркотических средств.

Участие в акции принимает около сотни людей.

Под Офисом президента в Киеве митингуют за легализацию медицинской марихуаны. pic.twitter.com/UOeTV6uDqu — Сергей из Киева. (@SergUA63) June 27, 2020

Некоторые из них держат плакаты с призывами выполнить их требования.

Акция проходит мирно.