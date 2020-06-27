Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня

Марш солидарности с Беларусью: как в столице планируют проведение акции

Марш солидарности с Беларусью: как в столице планируют проведение акции
13:34 Сегодня Телеграф УНН
Завтра, 28 июня, в центре столицы проведут марш солидарности с Беларусью против политических репрессий.

"Уважаемые белорусы Киева и граждане Украины! В воскресенье, 28 июня, в Киеве состоится акция солидарности с Беларусью, которая начнется в 12:00 на Майдане Независимости. Призываем украинские общественные организации, политические партии и движения присоединиться к организации акции, чтобы мы вместе сказали: Свободу Беларуси! Нет - репрессиям! Свободу политзаключенным! Нет - пыткам в тюрьмах!", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили организаторы марша.

Отмечается, что предыдущим планом мероприятий предусмотрено начало сбора митингующих в полдень - на Майдане Независимости. Ближе к завершению акция планируется пикетирование посольства Республики Беларусь.

Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований

С деталями марша можно ознакомиться по ссылке.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей за выдвижение кандидатов, их сдали семь претендентов. По подозрению в якобы совершении экономических преступлений и создании преступной организации в СИЗО КГБ находится претендент на высший государственный пост Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб политика. Также в Беларуси прошли митинги в поддержку оппозиционных кандидатов.

Как сообщалось ранее, Лукашенко после ареста оппонента заявил о "подрезании крыльев ворюгам".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Беларусь.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
03 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
04 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
05 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики дважды нарушали &quot;режим тишины&quot;
ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь