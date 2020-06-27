День в ООС: погиб украинский защитник, еще один ранен

Вблизи Старогнатовки в Донецкой области погиб украинский военнослужащий, еще один - получил осколочные ранения. Об этом сообщается в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил

"Вблизи Старогнатовки вследствие разрыва неизвестного боеприпаса пострадали два защитника. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что раненому военному предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воина доставили в больницу.

В общем 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневых провокаций противника.

В полночь возле населенного пункта Водяное оккупанты применили против украинских защитников автоматические станковые гранатометы. На рассвете враг активизировался и вблизи Авдеевки. Здесь агрессор привел артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Не было спокойно и в Гранитном, по защитникам этого населенного пункта враг применил ПТРК и минометы 82-го калибра. А вблизи Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В обеденное время российские оккупационные войска совершили обстрел и на подступах к городу Светлодарск, использовав для этого станковые противотанковые гранатометы.

В ответ на преступные действия российских наемников украинские военные открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. В штабе добавили, что в результате этого захватчики прекратили свою активность, а потери оккупантов уточняются.