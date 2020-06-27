Коррупция столичных застройщиков: Кличко обратился к СБУ, ГБР и ОГП

Виталий Кличко обратился с официальным заявлением в Офис Генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов. Об этом мэр Киева заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Он написал, что вчера журналисты вышли с расследованием про строительную мафию.

"Поэтому, чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением в Офис Генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какое политическое окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону", - сказал Кличко.

Городской голова Киева отметил, что общался с журналистами в течение этого расследования, и поблагодарил их за предоставленные материалы.

"Моя позиция в этом отношении четкая - нулевая толерантность к коррупции! Готов оказать свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны", - подытожил Кличко.

Вчера СМИ опубликовали копии документов, которые могли находиться на компьютере одного из фигурантов дела, где в октябре прошлого года силовики проводили обыски, касающиеся якобы хищений на киевских тендерах.