Коррупция столичных застройщиков: Кличко обратился к СБУ, ГБР и ОГП

Он написал, что вчера журналисты вышли с расследованием про строительную мафию.
"Поэтому, чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением в Офис Генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какое политическое окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону", - сказал Кличко.
Городской голова Киева отметил, что общался с журналистами в течение этого расследования, и поблагодарил их за предоставленные материалы.
"Моя позиция в этом отношении четкая - нулевая толерантность к коррупции! Готов оказать свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны", - подытожил Кличко.
Вчера СМИ опубликовали копии документов, которые могли находиться на компьютере одного из фигурантов дела, где в октябре прошлого года силовики проводили обыски, касающиеся якобы хищений на киевских тендерах.