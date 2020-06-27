В Харькове ВАЗ наехал на коляску с младенцем: ребенок погиб

В Харькове в результате ДТП получила смертельные повреждения девочка 2020 года рождения. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Установлено, что 26 июня около 19:00 в переулке Аверина мужчина толкал задним ходом автомобиль ВАЗ 21013 в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в котором был малолетний ребенок", - рассказали в полиции.

Как отмечают правоохранители, девочку с травмами доставили в больницу, где она скончалась.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.