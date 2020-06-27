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ДТП в Ровно: пьяная полицейская сбила двух женщин

ДТП в Ровно: пьяная полицейская сбила двух женщин
21:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
В Ривне пьяная полицейская-водитель, выезжая из развлекательного заведения, травмировала двух женщин. Как сообщила пресс-секретарь отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Мария Юстицкая, ДТП произошло на улице 16 Июля в центре города около 23 часов 26 июня.

Установлено, что 31-летняя старшая следователь следственного управления полиции области, выезжая автомобилем Nissan задним ходом, наехала на двух женщин, шедших по улице.

"У 33-летней ривненчанки медики диагностировали ушибы коленей, у 28-летней жительницы Ривне - ушиб спины. 31-летняя полицейская по внешним признакам находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказалась. На нее полицейские составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все материалы будут переданы Государственному бюро расследований", - отмечает пресс-служба полиции.

По словам Марии Юстицкой, работники инспекции по личному составу по данному факту проводят служебное расследование.

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По результатам проверки сотрудница полиции будет уволена из органов Национальной полиции. Также ее непосредственный руководитель уволен с должности. Причина увольнения, как говорит Мария Юстицкая, заключается в том, что он не смог контролировать поведение подчиненной.

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ДТП, Ровно, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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