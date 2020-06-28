Эпидемия коронавируса: в столице за сутки COVID-19 подтвердили у еще 69 человек

Коронавирус в Киеве за последние сутки подтвердили у еще 69 человек, из них двое - медики. За сутки от болезни умерли четыре человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 человек. Четверо больных умерли. На сегодня в Киеве уже 4935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди новых заболевших, по его словам, 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет; 33 человек от 21 до 85 лет; 6-летняя девочка и мальчик, которому 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 1547 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском - по 9 случаев", - добавил мэр столицы.

Как сообщалось, в Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917.