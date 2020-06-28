Пандемия коронавируса: в мире обнаружили почти 10 млн случаев COVID-19

По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 498,135 человек. Всего в мире 9,950,945 человек инфицированы.

В свою очередь, выздоровели 5,032,146 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2,507,930), Бразилия (1,313,667), Россия (626,779), Индия (508,953), Великобритания (311,727), Перу (275,989), Чили (267,766), Испания (248,469), Италия (240,136), Иран (220,180), Мексика (212,802), Франция (199,473) и Германия (194,458).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США - 125,504 лица, Бразилии - 57,070, Великобритании - 43,598, Италии - 34,716, Франции - 29,781, Испании - 28,341 и Мексике - 25,779. В Китае в целом - 4,641.

Как сообщалось, в Украине уже более 42 тыс. случаев COVID-19, за сутки - еще 948 больных.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.