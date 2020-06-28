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ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"

ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
12:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны, капитан Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил.

На луганском направлении, в период с 4:05 по 4:30, российские оккупационные войска выпустили 9 мин 82-го калибра по защитникам Мироновского. А с 7:25 по 7:50 вели обстрел позиций украинских защитников вблизи Старогнатовки, что на донецком направлении", - отметил Шаравара.

По его словам, на вражеские обстрелы украинские военные оперативно отвечали с имеющихся огневых средств.

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"По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет", - добавил Шаравара.

Как сообщалось, 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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