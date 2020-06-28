В оккупированном Крыму на строительной площадке произошла вспышка коронавируса

Из 35 инфицированных 28 - строители с одной рабочей площадки. Все больные госпитализированы.
По состоянию на утро 28 июня пять новых случаев заболевания зафиксированы в Севастополе.
Днем ранее, 26 июня, в Крыму обнаружили только два случая коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии в Крыму зарегистрировано уже 681 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее правозащитники заявляли, что в аннексированном Крыму целенаправленно занижают цифры по количеству случаев заражения и смертей от COVID-19 для продолжения снятия ограничений.