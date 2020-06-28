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Стрельба в Харькове: полиция открыла третье дело

Стрельба в Харькове: полиция открыла третье дело
17:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция
В Харьковской области из-за инцидента, во время которого пьяный мужчина стрелял в отдыхающих с детьми, в результате чего один человек умер, полиция открыла третье производство по статье о незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Следственным возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Харьковской области из-за инцидента, во время которого пьяный мужчина стрелял в отдыхающих с детьми было открыто два уголовных производства.

Напомним, в результате стрельбы в Харьковской области пострадали двое мужчин, один из которых скончался. Злоумышленника полиция задержала на месте совершения преступления.

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Харьков, Стрельба, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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