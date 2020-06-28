Въезд в ОРДЛО может быть заблокирован: Минреинтеграции просит украинцев воздержаться от пересечения линии соприкосновения

Все пропускные пункты вдоль линии соприкосновения в Донецкой области продолжают работать в обычном режиме, однако, возможна блокировка подконтрольными РФ вооруженными формированиями въезда на контролируемую ими территорию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, где граждан призвали воздержаться от попыток пересечения линии разграничения в Донецкой области.

"Все пропускные пункты вдоль линии соприкосновения в Донецкой области продолжают работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Марьинка" работает ежедневно с 11:00 до 14:00, "Новотроицкое" с 7:00 до 18:00. "И еще в течение двух часов - до 20:00 - украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто едет со стороны оккупированной территории", - добавили в министерстве.

"Но украинские пограничники предупреждают граждан, которые едут в сторону временно оккупированной Россией территории Украины, о возможном блокировании подконтрольными РФ вооруженными формированиями въезда на контролируемую ими территорию. В связи с этим просим воздержаться от попыток пересечения линии разграничения в Донецкой области. Особенно это касается пожилых людей, детей и лиц, имеющих заболевания", - указали в Минреинтеграции.

Отмечается, что в ведомстве будут максимально оперативно информировать о дальнейшем развитии событий, однако призвали "действовать максимально взвешенно и ответственно и не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких".

"Предупреждаем, что в случае возвращения на подконтрольную правительством Украины территорию граждане обязательно должны установить приложение "Дій вдома" и соблюдать режим самоизоляции. Те же, кто не имеет возможности установки приложения, при их согласии будут направлены в специально определенное место обсервации и обеспечены необходимым", - добавили в министерстве.