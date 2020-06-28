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Семеро пьяных львовян устроили конфликт с врачами, приехавшими на вызов

Семеро пьяных львовян устроили конфликт с врачами, приехавшими на вызов
Обновлено 20:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com
Во Львове семь пьяных людей неадекватно вели себя с медиками скорой помощи, которые приехали на вызов. Во время конфликта был поврежден ящик с медикаментами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Сообщается, что 28 июня около двух часов ночи в одном из домов на улице Княгини Ольги семь человек устроили конфликт с медиками, которые приехали на вызов.

"Установлено, что семь человек (мужчины и женщины), львовяне в возрасте от 18 до 29 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами", - говорится в сообщении.

Также полицейские привлекли к ответственности граждан.

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"Правоохранители составили по правонарушителей два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП, четыре - по ст.178 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и еще один - по ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП", - отмечается в сообщении.

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Львов, Скорая помощь, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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