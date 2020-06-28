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"Белыми нитками": в Харькове состоялся концерт в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

"Белыми нитками": в Харькове состоялся концерт в поддержку подозреваемых по делу Шеремета
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Акция "Белыми нитками" в защиту подозреваемых по делу Шеремета проходит в саду Шевченко в Харькове.

Акция, начавшаяся в 18:30 с хорового исполнения Гимна Украины, собрала до сотни участников. Это музыканты действующих в Харькове и области рок- и фольк-групп - "Яры", "Папа Карло", "Село и Люди", "Транс-Формер", а также активисты Харьковского Евромайдана, волонтеры, участников АТО/ООС.

"Сегодня мы ...хотим напомнить о том, что никому не позволено нарушать Основной Закон страны. Мы выступаем в защиту права человека на справедливый суд... Более 200 дней в статусе подозреваемых находятся трое людей - музыкант и сержант ООС Андрей Антоненко, волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их вина не доказана, в то же время двое из них находятся под стражей. Мы выступаем в защиту этих людей и требуем исполнения статьи о защите прав человека", - сказала представитель "Европейской солидарности" Ярина Чаговец.

По ее словам, в течение двух часов в исполнении музыкантов-участников акции прозвучат лучшие хиты в поддержку обвиняемых по делу Шеремета.

Возле памятника Тарасу Шевченко дежурят усиленные посты полиции. Инцидентов нет.

Как сообщалось ранее, утром в Харькове в честь Дня Конституции состоялся автопробег с участием более 60-ти автомобилей под флагами Украины и патриотических общественных организаций, включая "Харьковский Евромайдан", Союз ветеранов АТО, "Национальный корпус", "Фрайкор".

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Все по теме:

Харьков, Павел Шеремет, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

Автор:

Телеграф
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