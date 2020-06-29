Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"

28 июня вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского враг трижды обстреливал наши оборонительные укрепления применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитниках Мироновского противник вел огонь из минометов 82-го калибра. Позже агрессор активизировался у Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Северное, вблизи Торецкого. Российско-оккупационные войска выпустили ракету с ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика.

С начала текущих суток, 29 июня, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщалось, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе скрытое оружие боевиков.