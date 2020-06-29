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На Одесчине проверили готовность к возможному наводнению

На Одесчине проверили готовность к возможному наводнению
10:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС
Руководитель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый проверил организацию защиты региона от возможного наводнения. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Яськовскую объединенную территориальную общину, передает пресс-служба ОГА.

"Посетил отряд спасателей, которые укрепляют дамбу возле села Яськи. Уровень воды продолжает подниматься, но пока подтопления домов не наблюдается. Спасатели прилагают усилия, чтобы уберечь Одесскую область от большой воды", - отметил руководитель Одесской ОГА.

Во время встречи Куцый и первый заместитель руководителя ОГА Вячеслав Овечкин дали поручение относительно постоянного мониторинга уровня воды.

Спасатели обязались оперативно реагировать на любое изменение ситуации.

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Как отметили в ОГА, пока вода на участке трассы "Одесса-Рени" достигает отметки 115 см, когда критическая высота - 180 см.

Представители ГСЧС сообщают о постепенном росте уровня воды вблизи сел Яськи и Троицкое. В течение дня спасатели провели укрепление проблемного участка дамбы на расстоянии 200 м с помощью 648 джутовых мешков с песком. Кроме того, участок дамбы длиной 150 м расчищен от деревьев, кустарника и сухой растительности.

В ОГА отметили, что зонами риска, где возможно подтопление, являются Беляевский и Белгород-Днестровский районы. В частности: Беляевка, села Маяки и Яськи, понтонный мост через реку Турунчук и пункт пропуска Паланка.

Как сообщалось, в ГСЧС ранее предупредили, что 29-30 июня в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м.

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Украина, Наводнение, Одесса.

Автор:

Телеграф
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