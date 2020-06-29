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ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ

ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
11:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Вооруженные формирования Российской Федерации 29 июня в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"По позициям украинских защитников вблизи Крымского российские оккупанты применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

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На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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Украина, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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