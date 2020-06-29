В курортном городе Моршин ливни подтопили четыре санатория

В курортном городе Моршин на Львовщине накануне поздно вечером дождевые воды подтопили подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры. Спасатели откачали воду. Об этом сообщает ГСЧС.

"28 июня в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г.Моршин вследствие грозы (сильный дождь, ливень) произошло подтопление подвалов 5-ти объектов - 4 санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры", - говорится в сообщении.

На место происшествия было направлено отделение 9-й государственной пожарно-спасательной части г.Моршин. Спасатели откачали 142 куб.м воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов.

Во Дворце культуры и одной из гостиниц уровень воды упал самостоятельно.

Как сообщалось, в четырех западных областях - Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской интенсивные осадки привели к ухудшению паводковой обстановки. На сегодняшнее утро там остаются подтопленными около 500 домов. Спасатели продолжают откачивать воду из подвалов и приусадебных участков.