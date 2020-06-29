В Житомирской области парень решил застрелиться после ссоры с девушкой

В Житомирской области парень после ссоры с девушкой пытался покончить жизнь самоубийством. Полиция обнаружила его с огнестрельным ранением головы

В понедельник местного жителя обнаружили с огнестрельным ранением головы близ села Озадовка. Предварительно, парень после ссоры с девушкой пытался покончить жизнь самоубийством, передает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно, около 1:20 20-летний житель села Озадовка, поссорившись с девушкой, взял гладкоствольное охотничье ружье, оставшейся ему от деда, и пошел в поле, где выстрелил себе в лицо. Парень с огнестрельным ранением было госпитализирован в реанимационное отделение Бердичевской городской больницы", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что изъяли с места происшествия оружие и другие вещественные доказательства, опросили местных жителей.

Сейчас идет дальнейшее выяснение всех причин и обстоятельств.

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