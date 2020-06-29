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В пяти областях Украины прогнозируют повышение уровня воды в реках: подтопление грозит дороге Одесса-Рени

В пяти областях Украины прогнозируют повышение уровня воды в реках: подтопление грозит дороге Одесса-Рени
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В Украине 29-30 июня прогнозируется повышение уровня воды в реках Одесской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей. Подтопление грозит автомобильной дороге Одесса-Рени.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 29-30 июня, вследствие пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается повышение уровня воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м, при этом вероятно затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с. Яськи и г. Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 29 и ночью 30 июня по Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней будет происходить:

- на малых водотоках и в верховьях рек быстротекущее повышение уровня воды на 0,5-1,0 м;

- формирование значительного местного и склонового стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, вследствие захламления русел ручьев и водоотводных канав;

- образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

По мере развития синоптической ситуации гидрологические прогнозы будут уточняться.

Кроме того, вечером 29 и в течение 30 июня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровня воды на 0,3 - 1,3 м над уровнем на 8 часов 29 июня. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.

В связи с дождями 30 июня - 2 июля на реках бассейна Припяти ожидается повышение уровня воды на 0,1- 0,5 м над уровнем на 8 часов 29 июня. Возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах р. Припять в Ратновском районе и г.Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области.

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

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Все по теме:

Ливни, Реки, Одесса-Рени, Подтопления.

Автор:

Телеграф
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