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На Буковине выявили 56 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявили 56 новых случаев инфицирования коронавирусом
Обновлено 22:56 Пн, 29 Июнь 2020 Телеграф
В Черновицкой области зафиксировано 56 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 4801 человек, сообщил глава региона Сергей Осачук.

На Буковине сегодня, 29 июня, официально подтверждено еще 56 случаев заражения коронавируса… общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4801 человека", – написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 282 образца.

Также он добавил, что 11 буковинцев по состоянию на вечер понедельника выздоровели от Covid-19.

Напомним, Черновицкая область объявила о смягчении карантина с 1 июля. Будут возобновлены автобусные перевозки пассажиров, смогут открыться спортзалы и рестораны.

Как сообщалось, по состоянию 29 июня в Украине лабораторно подтверждено 43 628 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 646 человек.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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