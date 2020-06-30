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В Николаеве на набережной посетители кафе устроили масштабную драку

В Николаеве на набережной посетители кафе устроили масштабную драку
Обновлено 07:47 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
В Николаеве в набережном микрорайоне Намыв, где расположены бары и местные шашлычные, произошла массовая драка.

В одном из микрорайонов Николаева произошла массовая драка. Об этом сообщает местное издание Новости N.  Соответствующее видео происшествия появилось накануне в одном из местных Телеграм-каналов.

На видео видно, что на проезжей части драку устроили несколько парней, но уже в скором времени драка становится куда масштабнее.

Кроме того, на видео можно заметить, как сразу несколько парней бьют человека, который лежит на асфальте. К драке также присоединились и девушки, которые пытались остановить "уличные бои". 

Как сообщает автор ролика, сначала драка была при участии нескольких человек, но потом помериться силами пришли все клиенты местной шашлычной.

 Как сообщалось 29 июня, в поселке Кириловка Запорожской области полиция на пляже задержала мужчину с гранатой.

В Новомосковске Днепропетровской области на улице возле магазина между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента. Пострадавший скончался в больнице. 

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Все по теме:

Николаев, Полиция, Драка, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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