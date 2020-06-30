В Николаеве на набережной посетители кафе устроили масштабную драку

В Николаеве в набережном микрорайоне Намыв, где расположены бары и местные шашлычные, произошла массовая драка.

В одном из микрорайонов Николаева произошла массовая драка. Об этом сообщает местное издание Новости N. Соответствующее видео происшествия появилось накануне в одном из местных Телеграм-каналов.

На видео видно, что на проезжей части драку устроили несколько парней, но уже в скором времени драка становится куда масштабнее.

Кроме того, на видео можно заметить, как сразу несколько парней бьют человека, который лежит на асфальте. К драке также присоединились и девушки, которые пытались остановить "уличные бои".

Как сообщает автор ролика, сначала драка была при участии нескольких человек, но потом помериться силами пришли все клиенты местной шашлычной.

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