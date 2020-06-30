Большая вода на западе Украины: подтоплено 147 домов, разрушены более 150 км дорог

По состоянию на утро 30 июня в четырех западных областях, наиболее пострадавших от паводка, подтопленными остаются 147 домов, разрушенными - более 150 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего на территории области погибли 3 человека (Ивано-Франковская область). В 19 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (3), Черновицкая (11), Львовская (2), Тернопольская (3), подтоплено 147 (было 14 тыс. 456) домов (Ивано-Франковская (15), Черновицкая (23), Тернопольская (109) 1 объект социально-бытовой сферы (было 18) затоплено 545 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (448), Черновицкая (68), Тернопольская (23), Львовская (6) 982 приусадебных участка (было 22 тыс. 182) (Ивано-Франковская (463), Черновицкая (311), Тернопольская (206), Львовская (2) разрушено 150,5 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08) 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1); повреждено 551 км автодорог (было 653) и 214 мостов (было 265) Ивано-Франковская (510 км дорог и 200 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов)", - говорится в сообщении.

Силы ГСЧС в течение суток откачали более 48 тыс. м куб. воды (с начала работ - более 230 тыс. м куб), расчищено 0,22 км автодорог (с начала работ - 9,87 км), 0,23 км русла рек (с начала работ - 3,55), доставлено для населения 1 тыс. 300 кг продуктов питания (с начала работ - 9928 кг).

Всего к ликвидации последствий ненастья привлекались 542 чел. и 224 ед. техники, из них от ГСЧС 465 чел. е/с и 197 ед. техники (из них 2 вертолета).

Как сообщалось, интенсивные осадки привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 24 июня было обесточено 120 населенных пунктов в 6 областях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией Николай Балан, председатель ГСЧС Николай Чечеткин находились в Ивано-Франковской области для координации сил в преодолении ненастья.

В частности, Шмыгаль заявил, что ситуация в подтопленных районах Западной Украины критична. В Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.