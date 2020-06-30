На трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП: среди травмированных дети

В Киевской области в Ставищенском районе 29 июня произошло ДТП. В результате аварии одна женщина погибла, еще четыре человека, среди них подростки, находятся в больнице с травмами.

Вчера вечером, 29 июня, в Ставищенском районе Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек и еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Механизм и все обстоятельства аварии будут выяснять следователи.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, около 21:00 на 142 километре трассы Киев-Одесса возле села Снежки столкнулись два автомобиля Renault и Citroen C4, после чего последняя вылетела в кювет. Однако, автомобиль Renault с поврежденными дверями остался на проезжей части.

Как отмечается, одна пассажирка Citroen погибла на месте происшествия. Водитель и еще трое пассажиров этого же автомобиля, среди которых двое детей 12-ти и 15-ти лет, были госпитализированы в больницу.

Накануне сообщалось, что на этой трассе образовался большой затор протяженностью 2-3 км, из-за отдыхающих, которые возвращались из Одесской области после выходных.