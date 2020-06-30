На Прикарпатье разоблачили пограничников, которые продавали информацию из баз данных

Киберспециалисты СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных ГПСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, срок их пребывания в стране и наличие запретов на въезд или выезд. Свои «услуги» злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты", - говорится в сообщении.

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела направлены в суд. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона Западного региона.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины задержала в Виннице экс-сотрудника милиции, который, представляясь советником Президента, требовал у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривень.