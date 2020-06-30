Возле Новозвановки ранило двух украинских военнослужащих

Вблизи Новозвановки Попаснянского района Луганской области во время обстрела боевиков двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения.

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения вследствие обстрела со стороны российских наемников на Донбассе во вторник.

"Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Согласно сообщению, обстрел имел место на луганском направлении у с.Новозвановка Попаснянского района Луганской области, он велся из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность… На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Минобороны, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь не было.