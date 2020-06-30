Требуют от власти реакции на наболевшие вопросы: Горняки пришли бастовать на Банковую

Возле Офиса Президента началась бессрочная акция протеста шахтеров компаний "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также шахт Львовско-Волынского бассейна. Об этом написал в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Переговорная группа - делегация среди шахтеров угледобывающих предприятий востока и запада страны, зашла в здание Офиса Президента. На площади перед зданием шахтеры требуют от власти реакции на наболевшие вопросы", - отметил Волынец.

Он привел перечень требований, которые выдвигают шахтеры.

Основные из них - погасить перед работниками государственных шахт зарплатной задолженности, а также рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь ГП "Львовуголь" (353 млн грн), ГП "Первомайскуголь" (177 млн грн), шахта имени Сургая (94 млн грн ), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн).

Кроме того, шахтеры требуют запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из страны-агрессора - Российской Федерации, а также Беларуси; восстановить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены по использованию антрацитового угля на уголь газовой группы.

Как сообщалось, правительство 17 июня своим решением обязало энергогенерирующие компании выкупать украинский уголь для производства электроэнергии. Таким образом, по словам Премьер-министр Дениса Шмыгаля, правительство поддержит 20 тыс. шахтеров и способствовать сохранению рабочих мест.

По словам и.о. министра Ольги Буславец, ряд энергогенерирующих компаний пока не выполняют утвержденных показателей по использованию украинского угля и замещают его газом.

Кроме того, Министерство энергетики утвердит перечень генерирующих мощностей тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков, использующих уголь для производства электрической энергии и по которым будет осуществляться приоритетная диспетчеризация.