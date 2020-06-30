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ООС: боевики дважды нарушали "тишину", ранены двое военных

ООС: боевики дважды нарушали "тишину", ранены двое военных
17:50 Сегодня Телеграф Укринформ
По состоянию на 17.00 вторника, 30 июня, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», захватчики обстреляли наших защитников возле Невельского. Против украинских воинов противник вел огонь из минометов 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также оккупанты открывали огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные минскими договоренностями 120-мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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