ООС: боевики дважды нарушали "тишину", ранены двое военных

По состоянию на 17.00 вторника, 30 июня, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», захватчики обстреляли наших защитников возле Невельского. Против украинских воинов противник вел огонь из минометов 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также оккупанты открывали огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные минскими договоренностями 120-мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.