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С сентября в Украине обещают повысить зарплату медикам

С сентября в Украине обещают повысить зарплату медикам
17:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: УП
С июля дофинансируют "дефицитные" медицинские учреждения, а с сентября повысят зарплату медикам. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-встречи с послами стран "Большой семерки".

Минздрав работает с расчетами финансирования системы здравоохранения на следующий год, а также над стандартизацией медицинской помощи в целом.

"Мы активно работаем над медицинской реформой. Именно над медицинской реформой, потому что все предыдущие действия в здравоохранении были акцентированы исключительно на изменении финансирования. Хочу сказать, что в реформировании нашей медицины мы очень благодарны зарубежным партнерам за экспертную помощь. Мы хотим знать о лучшем опыте других стран и реализовать его. Наша цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире", - отметил Степанов.

По его словам, первоочередные действия нынешнего руководства Минздрава сконцентрированы на "дефицитных" медицинских учреждениях. То есть на дофинансировании тех учреждений, в которых сейчас средств из государственного бюджета меньше, чем было в прошлом году. В частности, речь идет о заведениях противотуберкулезной службы, психиатрических и высокоспециализированных больницах, которые оказались на грани закрытия.

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"Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Также мы отдельно увеличили финансирование на экстренную медицинскую помощь. Потому что часть экстренной медицинской помощи также оказалась с дефицитом средств. Мы увеличим это финансирование на 1,3 млн грн", - заявил Степанов.

При этом, по его словам, Минздрав работает с расчетами на следующий, 2021 год, а также над стандартизацией медицинской помощи в целом.

"Важно, чтобы эти расчеты действительно соответствовали уровню расходов, которые действительно нужны для оказания медицинской помощи. И чтобы у нас не возникало проблем с дефицитом финансирования", - резюмировал министр.

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Как сообщалось, 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство направит 8 млрд грн на повышение зарплат медикам с 1 сентября.

Всем врачам, независимо от должности, предлагается повысить оклады на 75%, среднему медицинскому персоналу предлагается повысить зарплату примерно на 2360 грн, младшим медсестрам - на 1180 грн.

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Украина, Зарплата, Финансы, Медики.

Автор:

Телеграф
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