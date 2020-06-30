Гибель военнослужащих на на полигоне под Борисполем: капитана ВСУ будут судить

Капитана Вооруженных сил Украины будут судить за гибель и травмирование подчиненных во время стрельб на полигоне в Бориспольском районе Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Во время проведения учебных стрельб на территории одного из военных полигонов старший руководитель стрельб не убедился в отсутствии препятствий для стрельбы, а также во время стрельбы должным образом не следил за строгим соблюдением мер безопасности и порядка выполнения огневых задач по курсу подготовки артиллерии.

"Указанный капитан ВСУ, не получив доклад о выбытии военнослужащих с командно-наблюдательного пункта, дал разрешение минометному расчету на выстрел из 120-мм миномета. В результате произошло прямое попадание в наблюдательный пункт, в котором находился личный состав. В результате разрыва 120 мм мины двое военнослужащих погибли на месте и 4 получили тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Обвинительный акт сегодня направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, 4 августа 2017 года на территории военного полигона, расположенного в с. Дивички Бориспольского района Киевской области, проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.

Во время проведения учений военнослужащие осуществили выстрел из миномета калибра 120 мм 2С12 "Сани".

Мина отклонилась от заранее определенной цели и попала в окоп, где находились военнослужащие.