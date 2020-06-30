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"Об ослаблении ограничений пока речь не идет": на Львовщине продлили карантин

"Об ослаблении ограничений пока речь не идет": на Львовщине продлили карантин
Обновлено 23:16 Вт, 30 Июнь 2020 Телеграф УНН
Комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля, передает "Гал-инфо". Показатели заболеваемости коронавирусом в регионе вынуждают сохранить карантинные мероприятия в области. Соответствующее решение приняли сегодня, 30 июня, на заседании областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во Львовской области наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критическому значению, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии. Львовская область среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина. На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе. Еще раз призываю жителей области быть осторожными и сознательными, продолжительность и суровость карантина зависит от каждого из нас. Жизни и здоровье людей в приоритете, поэтому об ослаблении ограничений пока речь не идет", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%). Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тыс. населения (при норме более 24).

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"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%", - добавил директор департамента.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля.

В рамках Комиссии субъектам хозяйствования на период действия карантина рекомендовали обеспечить выделение дополнительных единиц транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во времена пиковой нагрузки.

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Все по теме:

Львовская область, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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