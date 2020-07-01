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На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены

На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
Обновлено 07:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 12 раз обстреляли украинские позиции. Двое военных были ранены.

За минувшие сутки ранены два украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Как отмечается, противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи н.п. Невельское агрессор применил минометы 120-го калибра, выпустив 18 мин. У Водяного и Авдеевки наемники вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

ООС: боевики дважды нарушали "тишину", ранены двое военных

Запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го калибра захватчики использовали и на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Также вблизи этих населенных пунктов преимущественно в вечернее время наемники вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, враждебную провокацию со станковых противотанковых гранатометов зафиксировано рядом с Хутором Свободным.

По данным разведки 30 июня украинские военные ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подчеркнули в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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