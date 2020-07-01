На Буковине выявили почти 50 новых больных коронавирусом

В Черновицкой области по сотоянию на 30 июня, вторник, выявили 49 новых больных коронавирусом. 16 человек выздоровели от COVID-19.

На Буковине по состоянию на вечер вторника официально подтверждено еще 49 случаев заражения коронавируса. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов. Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4850 человек.

16 буковинцев 30 июня побороли COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 30 июня, выявлено 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 88 выздоровели, сейчас болеет 24 060 человек, что на 606 больше, чем днем ранее.