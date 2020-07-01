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В "Борисполе" задержали таксиста, который был под действием наркотиков

В "Борисполе" задержали таксиста, который был под действием наркотиков
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В аэропорту "Борисполь" полицейские задержали таксиста, который был под действием наркотиков.

28 июня в аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали мужчину, который управлял автомобилем и был под действием наркотических веществ. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Киевской области на странице в Фейсбук 29 июня.

В сообщении сказано, что внимание патрульных привлекло авто Toyota Corolla, водитель которого подозрительно маневрировал по дороге.

После остановки автомобиля, водитель сообщил полицейским, что работает водителем такси и предъявил соответствующие документы относительно предоставления услуг по перевозке пассажиров.

Общаясь с 35-летним мужчиной, копы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Результат освидетельствования на состояние опьянения оказался положительным.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили соответствующие административные протоколы.

Напомним, как сообщалось 30 июня в Киевской области в результате аварии погиб человек и еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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Киев, Наркотики, Полиция, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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