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Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
17:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Орехово и Травневое противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил запрещенные минскими договоренностям 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы. После обеда, оккупанты активизировались и на подступах к Авдеевке, где использовали против наших защитников минометы 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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"С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое травмирование. Эвакуационной техникой пострадавший воин оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, ему предоставлена надлежащая помощь врачей. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

Как сообщалось, 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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