Паводки на Буковине: в деревне Костичаны местные жители целый день спасали косуль

Рядом с деревней Костичаны на Буковине из реки Прут выловили 14 косуль, которые не могли выбраться самостоятельно. Животных выпустили в безопасном месте неподалеку. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого ОУЛОХ.

"На днях паводок застал врасплох не только людей, но и диких животных. Большая вода выходила из берегов, затапливая все новые и новые территории. Рядом с деревней Костичаны Новоселицкого района река Прут взяла в плен стадо косуль", — говорится в сообщении.

Сообщается, что ландшафт этой местности таков, что первая вода коварно окружает часть поймы, будто создавая спасительный островок. Впрочем, следующие притоки поглощают урочище полностью.

"Члены Костичанской первичной организации Новоселицкого РО УООР с помощью собственных плавсредств, иногда вплавь, в течение целого дня спасали животное за животным ... Косуль выпустили неподалеку в лесу. Все они чувствуют себя хорошо", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, после паводков на западе Украины до сих пор подтоплены 12 городов и сел.