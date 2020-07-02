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6-летний мальчик, которого избил и выбросил из окна крестный, скончался в больнице

6-летний мальчик, которого избил и выбросил из окна крестный, скончался в больнице
00:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay
В Киеве после ряда сложных операций скончался 6-летний мальчик. Накануне его жестоко избил крестный. Медики боролись за жизнь ребенка, но не смогли его спасти. Прокуратура уже переквалифицировала дело о жестоком избиении 6-летнего мальчика его же крестным, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

По ее словам, против мужчины открыли уголовное дело по статье 115 "умышленное убийство малолетнего ребенка".

"Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу", – отметила Максимец.

Ранее крестному ребенка уже объявили о подозрении. По ходатайству прокурора ему выбрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, 25 июня мужчина в нетрезвом состоянии избил 6-летнего крестника. Свидетели происшествия, среди которых и мать ребенка, покрывали мужчину и говорили, что ребенок выпал из окна. Мальчика госпитализировали в бессознательном состоянии, его состояние было тяжелое.

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Правоохранители нашли в одной из комнат следы крови. Наконец один из участников попойки признался, что крестный зашел в комнату ребенка, а вынес крестника уже избитым и без сознания. Правоохранители также заинтересовались и матерью ребенка. 41-летняя киевлянка воспитывает еще одного 9-летнего сына. Женщину неоднократно привлекали к ответственности за то, что небрежно исполняла родительские обязанности. Детей временно изъяли.

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Киев, Прокуратура.

Автор:

Телеграф
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