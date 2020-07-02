6-летний мальчик, которого избил и выбросил из окна крестный, скончался в больнице

По ее словам, против мужчины открыли уголовное дело по статье 115 "умышленное убийство малолетнего ребенка".
"Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу", – отметила Максимец.
Ранее крестному ребенка уже объявили о подозрении. По ходатайству прокурора ему выбрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось ранее, 25 июня мужчина в нетрезвом состоянии избил 6-летнего крестника. Свидетели происшествия, среди которых и мать ребенка, покрывали мужчину и говорили, что ребенок выпал из окна. Мальчика госпитализировали в бессознательном состоянии, его состояние было тяжелое.
Правоохранители нашли в одной из комнат следы крови. Наконец один из участников попойки признался, что крестный зашел в комнату ребенка, а вынес крестника уже избитым и без сознания. Правоохранители также заинтересовались и матерью ребенка. 41-летняя киевлянка воспитывает еще одного 9-летнего сына. Женщину неоднократно привлекали к ответственности за то, что небрежно исполняла родительские обязанности. Детей временно изъяли.