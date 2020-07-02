"Обнуление" Путина: активисты устроили акцию под посольством РФ в Киеве

Возле посольства Российской Федерации в Киеве проходит акция ОО "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО" против внесения изменений в конституцию России, которые фактически "обнуляют" сроки пребывания на посту Владимира Путина. Акция проходит мирно.

Ее участники с помощью технических средств спроектировали на фасаде здания надписи красным и черным цветом на русском языке: "Как Путин сфальсифицировал голосование", "Вброс дополнительных бюллетеней после вскрытия избирательных урн", "Подтасовка результатов во время перерывов для дезинфекции", "У псов Путина (ЧВК "Вагнер") развязались руки", "В Россию пришла гибридная монархия Путина", "Теперь Путин - царь, россияне - рабы".

Присутствующие ведут себя спокойно, никого не провоцируя.

Организаторы акции считают, что всенародное голосование о внесении поправок в конституцию РФ – это фарс и узурпация власти Путиным.

Участники мероприятия призывают украинцев стать на защиту демократических ценностей и выразить свой протест против преступного захвата власти в Российской Федерации.

Глава "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО" Александр Рехта заранее сообщил КГГА о намерении провести в этот день акцию, призванную привлечь внимание украинцев к происходящему в РФ.

Всероссийское голосование по изменениям к конституции проводилось с 25 июня до 1 июля. В случае принятия предложенных изменений, сроки пребывания Путина на посту президента РФ "обнулятся", после чего он сможет еще дважды занимать высшую должность.