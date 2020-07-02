На Донбассе противник применил запрещенное оружие, пострадал военный

За минувшие сутки, 1 июля, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, применив к столкновению минометы калибра 120 мм и 82 мм, и пусковые установки различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки в результате обстрела противника пострадал один украинский военнослужащий. Его оперативно эвакуировали в медучреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья военного удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Фейсбук.

"Утром в зоне ответственности оперативно-тактической группы '' Север ", возле Орехово агрессор применил крупнокалиберные пулеметы. На этом направлении оккупанты активно действовали в полдень, используя пусковые установки разных систем и пулеметы", - сказано в сообщении.

Возле населенного пункта Пески, который в зоне ответственности оперативно-тактической группировки '' Восток ", противник дважды использовал против наших солдат, запрещенные Минскими соглашениями миномёты 120 мм и пусковые установки. С минометов, но уже 82-го калибра противник обстрелял защитников Авдеевки, также оккупанты использовали крупные пулеметы и стрелковое оружие.

Для подавления огненной активности захватчиков наши защитники оперативно применили оружие. Украинский ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою деятельность.

По подтвержденным данным разведки, 1 июля наша защита уничтожила двоих и ранила трех боевиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва взрывчатки.

С начала текущих суток наемники дважды нарушили режим прекращения огня.