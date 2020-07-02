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В Киеве отключают воду: список домов

В Киеве отключают воду: список домов
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В связи с выполнением работ по техническим условиям Киевводоканала и подключением нового дома к водопроводным сетям будет отключено водоснабжение в ряде домов.

"Киевводоканал" предупредил о плановых отключениях воды по ряду адресов. Причина - плановые работы и подключение нового дома к водопроводным сетям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

С 2 июля 10:00 до 3 июля 6:00:

ул. Дорогожицкая, 17,

ул. Парково-Сырецкая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5А, 5Б, 1А, 2, 2А,

ул. Е. Телиги, 5А.

С 2 июля 10:00 до 17:00:

ул. Редутна, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 29, 31,

переул. Редутный, 19/34.

С 2 июля 9:30 до 18:00:

ул. Новомостицкая, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 6, 8, 10

Вместе с тем, будет предоставлена автоцистерна с питьевой водой, которая будет расположена по ул. Парково-Сырецкая в районе домов 5, 7, 9.

Напомним, воду в Киеве отключают по ряду адресов уже второй день.

Как сообщалось, в мае Виталий Кличко заявил, что исключает возможность повышения тарифов на холодную воду и водоотведение.

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Все по теме:

Киев, Вода, Водоснабжение, Киевводоканал.

Автор:

Телеграф
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