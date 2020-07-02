Полиция задержала женщину, которая 18 раз "минировала" здание в Киеве

В Полтаве правоохранители задержали 56-летнею женщину, которая 18 раз "минировала" здание в Киеве.

Псевдоминерка звонила с таксофонов и мобильных телефонов и предоставляла полиции ложные сообщения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В сообщении сказано, что полиция Киева неоднократно получала информацию о заложенной взрывчатке в здании в Шевченковском районе. На все сообщения реагировали правоохранители. Следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы выезжали на место "происшествия", людей эвакуировали, тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию и никаких подозрительных предметов или веществ не находили.

После нескольких месяцев розыска удалось установить личность злоумышленницы. Полицейские задержали женщину в Полтаве.

Как сообщил, замначальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции Антона Кабиченко, псевдоминеркой оказалась жительница города Киева 1964 года рождения. Женщина меняла мобильные телефоны и звонила в полицию из разных номеров. После таких ложных сообщений женщина выезжала за пределы города.

Следователи зафиксировали 18 фактов ложных сообщений о минировании здания. Задержанной сообщили о подозрении, она находится под домашним арестом, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 1 июня полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киев.