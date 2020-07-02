Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Соцопрос: В Украине стало меньше состоятельных граждан
Соцопрос: В Украине стало меньше состоятельных граждан
Дырявая крыша в вагоне: "УЗ" попала в громкий скандал
Дырявая крыша в вагоне: "УЗ" попала в громкий скандал
Сольный проход Альмирона - в обзоре матча Борнмут - Ньюкасл (Видео)
Сольный проход Альмирона - в обзоре матча Борнмут - Ньюкасл (Видео)
Астрономы нашли центр тяжести Солнечной системы
Астрономы нашли центр тяжести Солнечной системы

В Полтавской области на нефтебазе произошел взрыв, погиб работник

В Полтавской области на нефтебазе произошел взрыв, погиб работник
15:17 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В Полтавской области на производственном предприятии взорвался порошковый огнетушитель, в результате погиб 46-летний работник.

1 июля в селе Соколова Балка Новосанжарского района Полтавской области на территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания" произошел взрыв. В результате происшествия погиб работник базы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

В сообщении сказана, что 1 июля около 11:50 в полицию поступила информация от медиков, что в результате взрыва на предприятии смертельно ранен мужчина.

На место трагедии прибыла следственная группа и установила, что 46-летний работник предприятия получил травмы несовместимые с жизнью во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя. Медики скорой помощи пытались реанимировать потерпевшего, однако мужчину спаси не удалось. 

В Индии на тепловой электростанции взорвался котел: погибли шесть человек

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности (часть 2 статьи 72).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Взрыв, Происшествие.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зубная боль: как помочь самому себе
02 Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы
03 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
04 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
05 В Черкассах от коронавируса умер врач Олег Гайда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования
Кремль назвал триумфом результаты референдума
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия, постановление уже в Раде
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия
ТОП 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни
ТОП 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь