В Полтавской области на нефтебазе произошел взрыв, погиб работник

В Полтавской области на производственном предприятии взорвался порошковый огнетушитель, в результате погиб 46-летний работник.

1 июля в селе Соколова Балка Новосанжарского района Полтавской области на территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания" произошел взрыв. В результате происшествия погиб работник базы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

В сообщении сказана, что 1 июля около 11:50 в полицию поступила информация от медиков, что в результате взрыва на предприятии смертельно ранен мужчина.

На место трагедии прибыла следственная группа и установила, что 46-летний работник предприятия получил травмы несовместимые с жизнью во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя. Медики скорой помощи пытались реанимировать потерпевшего, однако мужчину спаси не удалось.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности (часть 2 статьи 72).