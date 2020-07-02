На Луганщине усилят "карантинный" контроль на рынках и ресторанах

"К огромному сожалению, люди стали невнимательно соблюдать карантинные рекомендации. Почти все носители болезни, выявленные в области, приехали из РФ или с временно оккупированных территорий, остальные - контактные лица. То есть вирус продолжает распространение. Поэтому рынки и питание будут проверять тщательнее", - подчеркнул руководитель Луганщины.
Обращать внимание при проверках необходимо не только на нарушителей, но и на ответственных - руководителей заведений питания, рынков, водителей маршруток и других, добавил он.
Как сообщил заместитель директора госучреждения "Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины" Владимир Жданов, на сегодняшний день в области 83 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
На стационарном лечении находятся 7 человек, на амбулаторном - 18. Вылечились 59 человек. Среди основных показателей относительно введения или ослабления карантинных мероприятий: инцидентность за семь дней - 1,2; заполненность мест - 3,64%; среднее количество тестирований - 28,67; коэффициент выявления случаев инфицирования - 1,2%.
"То есть есть все основания не усиливать противоэпидемические меры", - сказал директор лабцентра.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 2 июля подтверждены 45 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1185 летальных, 20 053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев.
Сейчас в стране действует адаптивный карантин до 31 июля. То есть ограничительные меры могут смягчаться либо усиливаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.