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На Луганщине усилят "карантинный" контроль на рынках и ресторанах

На Луганщине усилят "карантинный" контроль на рынках и ресторанах
15:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
В Луганской области не будут усиливать карантинные ограничения, зато станут чаще проверять места массового скопления людей. Об этом после заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил глава Луганской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба ОГА.

"К огромному сожалению, люди стали невнимательно соблюдать карантинные рекомендации. Почти все носители болезни, выявленные в области, приехали из РФ или с временно оккупированных территорий, остальные - контактные лица. То есть вирус продолжает распространение. Поэтому рынки и питание будут проверять тщательнее", - подчеркнул руководитель Луганщины.

Обращать внимание при проверках необходимо не только на нарушителей, но и на ответственных - руководителей заведений питания, рынков, водителей маршруток и других, добавил он.

Как сообщил заместитель директора госучреждения "Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины" Владимир Жданов, на сегодняшний день в области 83 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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На стационарном лечении находятся 7 человек, на амбулаторном - 18. Вылечились 59 человек. Среди основных показателей относительно введения или ослабления карантинных мероприятий: инцидентность за семь дней - 1,2; заполненность мест - 3,64%; среднее количество тестирований - 28,67; коэффициент выявления случаев инфицирования - 1,2%.

"То есть есть все основания не усиливать противоэпидемические меры", - сказал директор лабцентра.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 2 июля подтверждены 45 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1185 летальных, 20 053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев.

Сейчас в стране действует адаптивный карантин до 31 июля. То есть ограничительные меры могут смягчаться либо усиливаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

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Украина, Рынки, Карантин, Рестораны.

Автор:

Телеграф
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