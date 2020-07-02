ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"

По состоянию на 17.00 2 июля российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди наших защитников нет. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС.