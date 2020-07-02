ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"

"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Так, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Луганского, противник дважды обстреливал украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.