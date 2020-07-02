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ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"

ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
17:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
По состоянию на 17.00 2 июля российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди наших защитников нет. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС.

"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Так, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Луганского, противник дважды обстреливал украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Все по теме:

Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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