Пандемия: в столице за сутки коронавирус подтвердили у 105 человек

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 105 человек, среди которых 5 медиков. Всего в столице уже 5347 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге в пятницу.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 105 человек. Среди них 5 медиков. Один человек умер.

На сегодня в столице 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

По его словам, среди заболевших, 57 женщин (от 20 до 84 лет), 3 девочки (от 5 до 13 лет), и 40 мужчин (от 20 до 94 лет) и 5 мальчиков (от 2 до 15 лет).

В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов, другие - на самоизоляции, под наблюдением врачей.

"За прошедшие сутки выздоровел 91 человек, всего коронавирус преодолели 1733 человека", - добавил мэр.

Как сообщалось, в Украине на 8:40 3 июля зафиксировано уже 46,7 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19: новых случаев, как и сутками ранее - более 800.